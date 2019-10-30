В Волгоградской области только 66% дорог соответствуют нормам

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-30T14:28:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Каждый год волгоградские власти отчитываются о том, сколько миллионов потрачено в регионе на ремонт дорог, сколько километров привели в порядок, сколько асфальта закатали… А дороги Волгоградской области все равно остаются в числе худших. По крайней мере в Южном федеральном округе хуже чем у нас ситуация с дорогами только в Калмыкии, ну еще и в Крыму. И это данные не местных чиновников, а Росстата.

Специалисты ведомства опубликовали данные, которые показывают, в каких регионах и сколько дорог соответствуют нормативам. При этом в расчет не брали трассы, которые финансируются из госбюджета. Смотрели на дороги регионального и межмуниципального значения. Так вот, в Волгоградской области на конец 2018 года соответствовало нормативам только 38,6% автодорог. И за последние пять лет этот показатель вырос всего на 2,6 процента (в 2014-м он находился на уровне 36%).

Если же оценивать все местные дороги в регионе, то в общей сложности качественных дорог у нас 66%. Остальные 34% требуют ремонта.

При этом по данным администрации региона (из отчета о выполнении госпрограммы «Безопасные и качественные дороги») в Волгоградской области ненормативными остались всего 25% дорог. И власти обещают полностью закрыть проблему к 2025 году.

ИСТОЧНИК KP.RU