Под Волгоградом малыш хлебнул паяльной кислоты

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-30T11:44:18+03:00

К счастью, ребенок не успел проглотить яд. Его жизни ничего не угрожает. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ребенка в срочном порядке доставили в больницу областного центра

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Вечером 29 октября в ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Волгограда привезли на «скорой» ребенка с признаками острого отравления. Малыш по неосторожности выпил паяльную кислоту (раствор хлористого цинка в соляной кислоте – примечание автора).

Произошел инцидент в Дубовском районе Волгоградской области. Пока родители отвлеклись, ребенок, которому два с половиной года от роду, потянулся к баночке с ядовитым веществом, которое оказалось в тот момент на столе.

Кислота мгновенно «разъела» губки малыша, и родители в срочном порядке вызвали неотложку.

- К счастью, после тщательного осмотра выяснилось, что токсического отравления удалось избежать. Малыш не успел проглотить кислоту. Но получил ожог губ, - уточняют «КП-Волгоград» в экстренных службах региона.

После консультации врачей ребенка выписали (под расписку родителей) на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU