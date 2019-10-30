Под Волгоградом малыш хлебнул паяльной кислоты
Вечером 29 октября в ГУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25» Волгограда привезли на «скорой» ребенка с признаками острого отравления. Малыш по неосторожности выпил паяльную кислоту (раствор хлористого цинка в соляной кислоте – примечание автора).
Произошел инцидент в Дубовском районе Волгоградской области. Пока родители отвлеклись, ребенок, которому два с половиной года от роду, потянулся к баночке с ядовитым веществом, которое оказалось в тот момент на столе.
Кислота мгновенно «разъела» губки малыша, и родители в срочном порядке вызвали неотложку.
- К счастью, после тщательного осмотра выяснилось, что токсического отравления удалось избежать. Малыш не успел проглотить кислоту. Но получил ожог губ, - уточняют «КП-Волгоград» в экстренных службах региона.
После консультации врачей ребенка выписали (под расписку родителей) на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU