Под Волгоградом в маршрутке поймали воронежца под кайфом и с марихуаной в кармане

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-30T11:28:00+03:00

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В Волгоградской области и так все печально с преступностью (входит в «десятку» криминогенных регионов России), а тут еще и с других регионов приезжают «гастролеры» да наркоманы. На днях одного такого «гостя» поймали еще на въезде в Волгоград.

28 октября инспекторы ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, во время дежурства на Городищенском посту, остановили для проверки маршрутное такси, которое направлялось в областной центр из Фроловского района. При проверке 36-летний пассажир стал заметно нервничать и его решили допросить и досмотреть тщательнее. И не зря.

- В личных вещах пассажира – коробке от телефонных наушников было обнаружено три свертка с веществом растительного происхождения. Как показало исследование, которое провели специалисты ЭКЦ ГУ МВД, в коробке было ни что иное, как марихуана, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Ехал к нам этот товарищ из Воронежа. Говорил, надеялся в Волгограде найти работу. Сначала парень уверял, что "травка" не его. Но потом признался, что периодически употребляет наркотики, и эту марихуану он сам изготовил из конопли, собранной у себя на малой родине.

- По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Грозит наркоману до 3-х лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/740945" frameborder="0"></iframe> Видео задержания наркомана в маршрутке под Волгоградом.

ИСТОЧНИК KP.RU