Под Волгоградом в маршрутке поймали воронежца под кайфом и с марихуаной в кармане
В Волгоградской области и так все печально с преступностью (входит в «десятку» криминогенных регионов России), а тут еще и с других регионов приезжают «гастролеры» да наркоманы. На днях одного такого «гостя» поймали еще на въезде в Волгоград.
28 октября инспекторы ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области, во время дежурства на Городищенском посту, остановили для проверки маршрутное такси, которое направлялось в областной центр из Фроловского района. При проверке 36-летний пассажир стал заметно нервничать и его решили допросить и досмотреть тщательнее. И не зря.
- В личных вещах пассажира – коробке от телефонных наушников было обнаружено три свертка с веществом растительного происхождения. Как показало исследование, которое провели специалисты ЭКЦ ГУ МВД, в коробке было ни что иное, как марихуана, - сообщают в ГУ МВД по региону.
Ехал к нам этот товарищ из Воронежа. Говорил, надеялся в Волгограде найти работу. Сначала парень уверял, что "травка" не его. Но потом признался, что периодически употребляет наркотики, и эту марихуану он сам изготовил из конопли, собранной у себя на малой родине.
- По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Грозит наркоману до 3-х лет лишения свободы.
Видео задержания наркомана в маршрутке под Волгоградом.
ИСТОЧНИК KP.RU