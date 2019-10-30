2019-10-30T10:55:04+03:00
Общество

В Волгограде пассажир «протаранил» троллейбус головой и попал в больницу

Мужчина получил сотрясение мозга
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Смешной и одновременно грустный инцидент произошел сегодня утром, 30 октября, в Дзержинском районе Волгограда. Там столкнулись троллейбус и… пассажир. Причем речь идет не о сбитом пешеходе. Просто мужчина так ударил электротранспорт головой, что потерял сознание.

Случилось это примерно в 07.42 на остановке «33-я школа». Не очень трезвый мужчина, пытался догнать троллейбус №15-А, который уже собирался отъезжать от остановки. И так торопился, что поскользнулся на рельсах и потерял равновесие. Падая, он и ударился головой об уже закрытые задние двери электротранспорта. Еще секунда и он рухнул рядом с «рогатым».

- Водитель тут же остановил троллейбус и вызвал к месту происшествия наряд полиции и «скорую» помощь». Мужчину везли в больницу с предварительным диагнозом - сотрясение головного мозга, - рассказывают в администрации Волгограда.

Говорят, мужчину подвела обувь: в такую сырую и не летнюю погоду он был в резиновых тапочках.

- На движение электротранспорта данный инцидент не повлиял. Все пассажиры из ставшего участником дорожного инцидента троллейбуса смогли пересесть по имеющимся билетам на другой троллейбус, следующий по тому же маршруту, - уточняют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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