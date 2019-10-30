2019-10-30T12:19:13+03:00
Общество

В Волгограде Мария Захарова проведет выездной брифинг

На несколько дней город-герой превратится в площадку для международного диалога
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мария Захарова подключится к форуму "Диалог на Волге".Мария Захарова подключится к форуму "Диалог на Волге".Фото: Анастасия ЖУКОВА
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31 октября в Волгограде стартует VI Международный форум общественной дипломатии «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке». На несколько дней наш город-герой превратится в большую площадку для диалога между странами. Как уточняют «КП-Волгоград» в администрации региона, в этом году на мероприятии будут присутствовать представители 40 стран мира.

- На площадках форума выступят представители Совета Федерации ФС РФ, Госдумы РФ, МИД РФ и Россотрудничества, послы Бельгии, Аргентины, Европейского союза в России, - перечисляют в администрации.

Подключится к диалогу и директор Департамента информации и печати МИД РФ, официальный представитель ведомства Мария Захарова. Впервые она проведет в Волгограде выездной брифинг.

Участниками «Диалога на Волге» в этом году впервые станут молодые люди из разных стран мира — делегаты федеральной программы «Новое поколение».

- Впервые на полях форума подробно рассмотрят не только вопросы глобальной мировой повестки, сотрудничества в социальной и гуманитарной сферах, но и перспективы активизации экономического взаимодействия, - поясняют в администрации региона.

Форум будет проходить два дня - 31 октября и 1 ноября. Площадками для проведения встреч и круглых столов в этом году станут «Волгоград Арена» (где пройдут Дни международного бизнеса), Триумфальный зал музея-панорамы «Сталинградская битва», инновационные пространства «Точка кипения» в ВолгГТУ и ВолГУ, конференц-центр «Волга-Холл».

Кроме того, 31 октября на сцене ЦКЗ пройдет концерт с участием коллективов из Великобритании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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