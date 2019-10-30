В Волгограде молодой водитель спровоцировал тройное ДТП

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-30T09:40:50+03:00

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Одно нелепое и глупое движение водителя на дороге - и вот уже авария с покореженными авто и пострадавшими людьми. Так, беспечный 22-летний водитель «ВАЗ-2114» вчера, 29 октября, отправил в утиль сразу две машины, помял грузовик, и уложил на больничную койку мужчину. А все потому, что не убедился в безопасности своего маневра.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, молодой водитель ехал по Краснополянской в сторону проспекта Дорожников. Торопился, и решил обогнать «Рено Логан», но не рассчитал траекторию и ударил иномарку.

- От удара «Рено Логан» откинуло на припаркованный у края проезжей части грузовик «МАЗ», за рулем которого находился 61-летний водитель, - сообщают подробности тройного ДТП в региональном Главке.

Виновник аварии остался жив и невредим, а вот водитель «Рено» получил травмы и его увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU