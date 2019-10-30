2019-10-30T09:22:07+03:00
Общество

Зима на пороге: в Волгоградской области выпадет первый снег

А температура воздуха ночью 31 октября опустится до минус 5 градусов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Юлия Шипицина.Фото Юлия Шипицина.
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Долго баловала осень волгоградцев теплыми и солнечными деньками, пора и честь знать. Зима все-таки на пороге. И уже сегодня ночью - с 30 на 31 октября в Волгоградской области синоптики прогнозируют первый снег.

Как сообщает Волгоградский Гидрометцентр, с северо-запада ветер несет к нам холодный фронт с осадками и заморозками. Уже ночью 30 октября местами пройдет ледяной дождь с мокрым снегом. Порывы ветра при этом могут достигать 15-18 метров в секунду. Столбик термометра опустится до мину 2 градусов. Непосредственно в Волгограде снег пока не предвидется, но дождь пройдет и здесь.

31 октября готовьтесь к первым морозам. Даже днем температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов, а при порывах ветра будет еще холоднее.

Ноябрь встретит волгоградцев, как положено: с холодным ветром, пасмурным небом и сыростью. Температура воздуха днем от -2 до +3 градусов, ночью -3…-8º.

Так что доставайте, волгоградцы, теплые куртки и шапки!

ИСТОЧНИК KP.RU

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