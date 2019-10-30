На трассе под Волгоградом сбили женщину и бросили умирать

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-30T09:17:20+03:00

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Рано утром диспетчеру спасательной службы Волгоградской области позвонили очевидцы из Камышинского района и сообщили, что на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» обнаружили женщину без признаков жизни. Она лежала на обочине. На часах было 04.40 утра.

Тело нашли примерно в 500-х метрах от указателя «516-й километр» на автодороге. Медики уже не могли ничем помочь пострадавшей, они лишь констатировали смерть. Выяснением обстоятельств ее смерти теперь занимаются правоохранители.

По предварительным данным, женщину сбила машина. Есть информация, что она была жительницей города Камышин.

- Сейчас тело направили в морг для становления причин смерти, - уточняют в правоохранительных органах региона.

Приметы погибшей: на вид 30-40 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черного цвета, крашенные, до плеч. Была одета в короткую куртку черного цвета, джинсы черного цвета, ботинки черного цвета на каблуках.

Ведется розыск причастного к происшествию.

ИСТОЧНИК KP.RU