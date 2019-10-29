Возле ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное высаживают деревья и сеют траву

СЕГОДНЯ 21:39 2019-10-29T21:39:04+03:00

В Волго-Ахтубинской пойме уже несколько лет реабилитируют ерики. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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Нацпроект «Экология» для Волгоградской области особенно важный. Ведь это шанс за федеральный деньги исправить то, что мы успели натворить за много лет. Где-то своим бездействием, где-то, наоборот, слишком яростным уничтожением. Огромные суммы направлены на реабилитацию поймы. Область также несет финансовое бремя, но куда меньшее, чем федеральный бюджет.

Восстановление водных объектов в рамках проекта «Оздоровление Волги» началось в прошлом году. Ремонтировали четыре водовыпуска, приводили в порядок два ерика и озеро Запорное. Причем ил и грунт со дна не везли за много километров, а использовали для формирования 11 островов. Это позволило создать необычный ландшафт.

Сейчас рабочие высаживают деревья и засеивают берега травой. Всю расчистку русла уже завершили.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, на ближайшие два года планы большие: восстановить 19 водных объектов. А до 2024 года планируется привести в порядок 93 водоема.

ИСТОЧНИК KP.RU