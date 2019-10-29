В Волгоград для детей с ДЦП привезли высокотехнологическое оборудование

СЕГОДНЯ 19:39 2019-10-29T19:39:56+03:00

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Подобные новости всегда радуют. Теперь деткам, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем, помочь будет легче и лечение пройдет эффективней. В областную детскую больницу привезли уникальное оборудование, которого нет ни в одной больнице ЮФО – это роботизированный комплекс механотерапии. То есть дети, которым поставили диагноз детский церебральный паралич, смогут восстанавливать навыки ходьбы. Для любого ребенка это важно не только с точки зрения здоровья. Ведь пациенты с ЦРБ знают цену каждого шага.

Также в больницу привезли цифровой рентгенологический комплекс. Он дает возможность обследовать даже самых юных пациентов. Лучевая нагрузка у него гораздо меньше. Это значит, что при необходимости можно сделать процедуру повторно, не опасаясь, что ребенок может получить слишком большую дозу радиации.

- Оборудование подключили к системе ПАКС, чтобы медицинские организации региона могли обмениваться снимками и заключениями, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU