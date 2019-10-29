2019-10-29T17:37:55+03:00
Общество

Замгенпрокурора РФ: в Астраханской области 90% домов надо снести или отремонтировать

Андрей Кикоть вновь наведался в проблемный регион, чтобы проверить, как расселяют людей из ветхого жилья
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Астраханской области.Фото администрации Астраханской области.
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После июльского визита генерального прокурора России в Астрахань здесь буквально произошла революция в коммунальной сфере. Массовые жалобы астраханцев на аварийное жилье закончились десятками уголовных дел. Спустя три месяца замгенпрокурора России Андрей Кикоть приехал в регион с повторной проверкой. Решить проблему за это время, конечно, невозможно. Ведь по данным прокурора в Астраханской области 90% всех многоэтажных домой нуждаются в срочном ремонте или сносе.

- Долгое время власти не слышали и не хотели вникать в проблемы жителей. Проверка выявила факты, когда люди более 10 раз получали отказ в признании их уже разваливающихся домов аварийными. Другим предоставлялось жилье взамен аварийного, но из-за некачественного строительства оно уже через год не отличалось от старого. В отдельных домах, где якобы был организован капитальный ремонт, работы не проводились, - отметил Кикоть.

Результат: возбуждено 48 уголовных дел за нарушения в сфере капремонта и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Фигурантами этих дел стали 31 человек, в том числе 16 должностных лиц из числа руководителей и работников органов госвласти и местного самоуправления. Но главное другое: наконец-то в области создан единый реестр проблемных объектов, которого раньше не было. В него вошло 1674 многоквартирных дома, требующих расселения или капремонта. Сейчас продолжается ревизия этих домов, оценка их технического состояния. Выполнено 43% объема работы.

- На сегодняшний день мы имеем порядка 60 тысяч квадратных метров жилья, которое есть все основания признать аварийным, - говорит глава региона Игорь Бабушкин.

Губернатор также инициировал обращение к главе государства и председателю правительства России по вопросу формирования отдельной программы переселения из аварийного жилья для Астраханской области.

А еще, прям тут же на совместном заседании, астраханке, которая долгие годы жила в аварийном доме по улице Немова, 16 Бабушкин вручил ключи от новой квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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