В администрации Волгоградской области назначили всех начальников

СЕГОДНЯ 16:44 2019-10-29T16:44:56+03:00

Все кресла и кабинеты теперь заняты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Изменить размер текста: A A

Свято место пусто не бывает. Вот и вакантные места областных чиновников быстро заняли новые лица. Правда, большинство из них все же старые, которые уже отработали с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым его первый срок. 29 октября глава региона определился с последними руководителями комитетов. Все кандидатуры уже были известны и утверждены правящей партией.

- Председателем комитета ветеринарии назначена Галина Аликова; комитета экономической политики и развития - Галина Быкадорова; комитета физкультуры и спорта - Александр Глинянов; комитета тарифного регулирования - Светлана Горелова; комитет по труду и занятости - Дмитрий Локтионов; комитет по делам национальностей и казачества - Леонид Титов; комитет юстиции - Алексей Шмелев, - сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации.

Все эти областные чиновники сохранили свои прежние места. Есть и новое лицо. Вместо Аркадия Грушко председателем регионального комитета по развитию туризма стала Светлана Матова. Ранее она возглавляла протокольный отдел, а также Волгоградскую областную филармонию.

Представительством области в Москве будет руководить Евгений Кучерявенко. А Андрей Слепенков возглавил дирекцию по материально-техническому обеспечению работы мирового суда.

Напомним, половину прежних чиновников утвердили ранее. Плюс к этому у губернатора стало почти вдвое больше заместителей - теперь их 11.

Так что руководство региона теперь полностью известно на ближайшую губернаторскую пятилетку, ну или пока кто-то не проштрафится.

ИСТОЧНИК KP.RU