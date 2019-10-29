2019-10-29T16:44:56+03:00
Общество

В администрации Волгоградской области назначили всех начальников

Губернатор Волгоградской области определился с последними руководителями комитетов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Все кресла и кабинеты теперь заняты.Все кресла и кабинеты теперь заняты.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Свято место пусто не бывает. Вот и вакантные места областных чиновников быстро заняли новые лица. Правда, большинство из них все же старые, которые уже отработали с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым его первый срок. 29 октября глава региона определился с последними руководителями комитетов. Все кандидатуры уже были известны и утверждены правящей партией.

- Председателем комитета ветеринарии назначена Галина Аликова; комитета экономической политики и развития - Галина Быкадорова; комитета физкультуры и спорта - Александр Глинянов; комитета тарифного регулирования - Светлана Горелова; комитет по труду и занятости - Дмитрий Локтионов; комитет по делам национальностей и казачества - Леонид Титов; комитет юстиции - Алексей Шмелев, - сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации.

Все эти областные чиновники сохранили свои прежние места. Есть и новое лицо. Вместо Аркадия Грушко председателем регионального комитета по развитию туризма стала Светлана Матова. Ранее она возглавляла протокольный отдел, а также Волгоградскую областную филармонию.

Представительством области в Москве будет руководить Евгений Кучерявенко. А Андрей Слепенков возглавил дирекцию по материально-техническому обеспечению работы мирового суда.

Напомним, половину прежних чиновников утвердили ранее. Плюс к этому у губернатора стало почти вдвое больше заместителей - теперь их 11.

Так что руководство региона теперь полностью известно на ближайшую губернаторскую пятилетку, ну или пока кто-то не проштрафится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное высаживают деревья и сеют траву
В Волгоград для детей с ДЦП привезли высокотехнологическое оборудование
Замгенпрокурора РФ: в Астраханской области 90% домов надо снести или отремонтировать
В Волгоградской области уровень безработицы выше, чем по стране
В Волгограде поймали гостью с Амура, похищавшую золото у наших горожан
В Волгограде бизнесвумен получила два года колонии за взятку полицейскому
В Волгограде за решетку отправили очередного автомошенника, наживавшегося на страховках
На дороге по мосту Волжской ГЭС уложили асфальт
Без интима и без денег: астраханец стал жертвой супругов из Волгограда
В доме под Волгоградом обнаружили тела влюбленной пары
Экс-главу астраханского агентства связи отправили под суд за халатность
Волгоградец на «пятерке» врезался в грузовик и погиб
В Волгограде дешевле всего подготовить машину к зиме
Изуродовали лицо: в Волгограде жертва пластики отсудила у клиники миллион
В Волгоградской области иностранцам повысили стоимость трудового патента
В Волгограде полиция нашла нарколабораторию в бане
В Волгограде жилье подорожало и на первичном, и на вторичном рынке
Бил молотком по голове: в Астрахани поймали грабителя женщин
В Волгограде ищут вора, угнавшего дорогой велосипед
Обещанный в пойме реки Царицы каток показали с высоты птичьего полета
Три дня в плену: в Астрахани рыбаки спасли упавшую в люк собаку
Выкопали и увезли на машине: на Набережной Волгограда украли голубые ели
Под Волгоградом 18-летний мотоциклист влетел в ограждение дороги и попал в больницу