В Волгоградской области уровень безработицы выше, чем по стране

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-29T16:08:46+03:00

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От волгоградцев часто можно услышать: «В нашем городе нормальную работу не найдешь». На самом деле с работой в Волгограде не так и плохо, а вот хорошо оплачиваемой действительно немного. Именно поэтому многие соглашаются на зарплаты в конвертах и неофициальное трудоустройство, лишь бы платили хорошо. Отсюда и невеселая статистика, утверждающая, что в Волгоградской области уровень безработицы (4,9%) выше, чем в среднем по стране (4,3%). Такие данные приводят аналитики РИА со ссылкой на Росстат. Они же составили и рейтинг регионов по уровню безработицы (на основе данных за июнь-август 2019-го).

В этом рейтинге из 85-ти регионов страны Волгоградская область занимает лишь 51-ю позицию, уступая по уровню безработицы и Ростовской области, и Воронежской, и Краснодарскому краю. Хуже только у соседей из Астрахани - 7,4% и в Калмыкии, где безработица достигает 9,4%.

По данным экспертов, основная часть безработных - молодежь в возрасте до 25 лет и 18,1% лица в возрасте 50 лет и старше. В России в среднем на поиск работы уходит 7,2 месяца, в Волгоградской области - 7,5 месяцев.

- Исследования показывают, что ранги регионов в рейтинге по уровню безработицы в значительной степени зависят от положения регионов в рейтинге по степени вовлеченности населения в малый бизнес, - отмечают аналитики.

ИСТОЧНИК KP.RU