В Волгограде поймали гостью с Амура, похищавшую золото у наших горожан

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-29T15:01:07+03:00

Присмотритесь, вдруг она и вам обманула. Тогда идите в полицию. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В полицию Волгограда стали поступать однотипные заявления о мошенничестве. Все, судя по описанию, стали жертвами одной аферистки. Женщина «развела» всех на покупке золота.

Все пострадавшие размещали в интернете объявления о продаже золотых украшений: часов, браслетов, цепочек. Им звонила женщина и назначала встречу, чтобы посмотреть и купить изделия. - Во время встречи злоумышленница делала вид, что переводит деньги со своей карты на карту продавцов через мобильное предложение и показывала поддельный скриншот экрана телефона, на котором был изображен перевод денег. Однако, в реальности денег никто из жертв не получил, - говорят в ГУ МВД по региону.

Вскоре оперативники из угрозыска поймали эту ушлую аферистку. Ею оказалась 27-летняя уроженка Амурской области, проживающая в Волгограде.

- Сейчас установлена причастность женщины к совершению как минимум пяти эпизодов мошенничества в Волгограде. Похищенные золотые изделия она сдавала в скупку, а деньги тратила на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 150 тысяч рублей, - уточняют в ведомстве.

Кроме того, выяснилось, что женщина эта уже находится в федеральном розыске за совершение мошенничеств в других регионах России. Ее уже взяли под стражу. Полицейские устанавливают других потерпевших и просят граждан, пострадавших от действий этой аферистки, обращаться в районные подразделения органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU