2019-10-29T14:33:00+03:00
Происшествия

В Волгограде бизнесвумен получила два года колонии за взятку полицейскому

Кроме того, волгоградка заплатит полумиллионный штраф
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Почему то многие волгоградцы думают, что деньги решают любые проблемы, забывая о наказании за взятки. Вот владельца ООО «Вера» тоже решила «замять» свое административное дело взяткой, и жестоко поплатилась. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Предпринимательницу поймали на том, что она торговала контрафактным алкоголем. За это на нее и завели административное дело. Пытаясь его закрыть, она предложила сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Так она стала фигуранткой еще и уголовного дела.

- Помимо уголовного наказания учредителя, на основании постановления прокуратуры Ворошиловского района Волгограда суд признал ООО «Вера» виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ , и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, -добавляют в пресс-службе Волгоградской областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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