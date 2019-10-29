2019-10-29T13:57:16+03:00
Происшествия

В Волгограде за решетку отправили очередного автомошенника, наживавшегося на страховках

Парень похитил у страховщиков более 500 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Очередного мошенника, который решил заработать на «липовых» авариях и страховках, отправили в Волгограде за решетку. Суд отправил в колонию 28-летнего молодого человека, который вместе с друзьями-мошенниками, занимался автоподставами. Он в банде выполнял роль «аварийного комиссара». В его обязанности входило составление фиктивных извещений о ДТП, инсценировать повреждения на машинах и их фото-фиксация. На основании этих документов потом мошенники и взыскивали со страховых компаний выплаты. Этот парень заработал на аферах более 500 тысяч рублей.

- С учетом того, что все похищенные средства были возмещены в рамках расследования уголовного дела, суд дал ему 2 года колонии общего режима, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СК по региону.

Хотя на стадии расследования волгоградец свою вину напрочь отрицал.

- Мужчину взяли под стражу в зале суда, - уточняют в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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