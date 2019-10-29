На дороге по мосту Волжской ГЭС уложили асфальт

СЕГОДНЯ 13:04 2019-10-29T13:04:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Все лето волгоградские водители терпели пробки на мостовом переходе Волжской ГЭС, где идет масштабный ремонт. Скоро эти временные трудности закончатся. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, подрядчик уже полностью завершил укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

- Работы на отрезке длиной 577 метров планируют завершить до конца недели, - уточняют чиновники.

А в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области добавили, что параллельно с ремонтом проезжей части продолжаются работы по обустройству тротуара.

- После этого на объекте приступят к формированию верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной шесть сантиметров, а также завершат устройство барьерного ограждения, - уточняют в комитете.

Напомним, ремонт мостового перехода Волжской ГЭС ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На данный момент завершены работы под ездовым полотном — проведен демонтаж подвижных деформационных швов и их бетонирование, восстановлены аварийные конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU