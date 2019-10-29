Без интима и без денег: астраханец стал жертвой супругов из Волгограда

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-29T12:56:37+03:00

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Молодой астраханец так соскучился по женской ласке, что решил найти себе партнершу в соцсети. Познакомился там с барышней, которая согласилась за денежное вознаграждение доставить ему удовольствие. Оговорили сумму и место встречи. В предвкушении радостного времяпрепровождения парень перевел на указанный девушкой счет 6500 тысяч рублей: 1500 - предоплаты и еще 5 тысяч - за аренду квартиры. И стал ждать.

Однако, через время подруга перезвонила и попросила повторить перечисление. Молодой человек разгневался и потребовал вернуть деньги, но не тут то было. Утром ему позвонил мужчина, который представился менеджером «ночной бабочки», и убедил астраханца перевести ему дополнительную сумму. Когда деньги ушли, телефоны девушки и ее «сутенера» перестали отвечать. Оставшись без любви и без денег, астраханец пошел в полицию.

- Злоумышленников нашли довольно быстро. Ими оказалась супружеская пара из Волгоградской области. Их уже задержали оперативники угрозыска МВД Астрахани, - сообщает «КП-Волгоград» следователь отдела полиции № 2 Следственного Управления УМВД России по городу Астрахани Юлия Киселева. Добавляя, что никаких интимных услуг волгоградка оказывать и не собиралась.

Расследование дела уже завершено и его направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU