В доме под Волгоградом обнаружили тела влюбленной пары
Трагический инцидент произошел в станице Березовская Даниловского района Волгоградской области. Утром 29 октября в одном из домов обнаружили тела влюбленной парочки - 47-летней женщины и ее 45-летнего сожителя. Они задохнулись.
Когда утром мужчина не явился на работу в срок, начальник забил тревогу и оправил одного из подчиненных проверить, в чем дело. Так и вскрылся этот ужасный факт.
На место ЧП тут же прибыли следователи Котовского межрайонного СО СУ СКР по Волгоградской области.
- По предварительным данным, погибшие скончались от отравления угарным газом, - говорят следователи.
Дело в том, что дом отапливался с помощью газового котла. И, как установили эксперты, в момент трагедии котел работал, однако заслонка дымоходного канала была закрыта. От того угарный газ и пошел не в дымоход, а в дом.
- По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в следственном комитете.
ИСТОЧНИК KP.RU