В доме под Волгоградом обнаружили тела влюбленной пары

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-29T10:32:16+03:00

Пара отравилась угарным газом из-за того, что не открыли заслонку котла. Фото: Андрей ШАХОВ

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Трагический инцидент произошел в станице Березовская Даниловского района Волгоградской области. Утром 29 октября в одном из домов обнаружили тела влюбленной парочки - 47-летней женщины и ее 45-летнего сожителя. Они задохнулись.

Когда утром мужчина не явился на работу в срок, начальник забил тревогу и оправил одного из подчиненных проверить, в чем дело. Так и вскрылся этот ужасный факт.

На место ЧП тут же прибыли следователи Котовского межрайонного СО СУ СКР по Волгоградской области.

- По предварительным данным, погибшие скончались от отравления угарным газом, - говорят следователи.

Дело в том, что дом отапливался с помощью газового котла. И, как установили эксперты, в момент трагедии котел работал, однако заслонка дымоходного канала была закрыта. От того угарный газ и пошел не в дымоход, а в дом.

- По данному факту организована доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавляют в следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU