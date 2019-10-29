2019-10-29T10:07:39+03:00
Происшествия

Экс-главу астраханского агентства связи отправили под суд за халатность

По вине Марины Зайцевой регион потерял 27 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта администрации Астраханской области.Фото с сайта администрации Астраханской области.
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В Астраханской области на скамью подсудимых отправится бывшая глава агентства связи и массовых коммуникаций в регионе Марина Зайцева. Ее обвиняют в халатности. Уголовное дело уже передали в суд.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, именно из-за некомпетентных действий экс-главы региональный бюджет потерял десятки миллионов рублей.

- Дело в том, что в обязанности руководителя входил контроль и ход реализации региональной программы «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Астраханской области в 2012-2016 годах». Однако, чиновница за два года - с 2012 по 2014-й - так и не оформила должным образом право на региональную навигационно-информационную систему, не заключила лицензионный договор правообладателем, не приняла мер к аттестации системы. Поэтому система так и не заработала. Ущерб бюджету региона и РФ составил более 27 миллионов рублей, - уточняют в ведомстве.

Вскрыли это в ходе проверки сотрудники УФСБ и УМВД России по Астраханской области. А эксперты второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области собрали все факты, подтверждающие вину Зайцевой. Теперь ее будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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