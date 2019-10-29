Волгоградец на «пятерке» врезался в грузовик и погиб

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-29T09:54:28+03:00

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За минувшие сутки на дорогах Волгоградской области произошло семь аварий с тяжкими последствиями, 10 человек получили травмы различной степени тяжести, а один - погиб. Смертельная авария произошла ночью 28 октября в Урюпинском районе: там грузовик буквально раздавил «пятерку».

Это случилось примерно в три часа ночи на автодороге «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевский». 35-летний мужчина мчался на своем «ВАЗ-2105» со стороны Урюпинска в сторону станицы Нехаевской. Как он не заметил огромный грузовик «ДАФ» на трассе, пока не ясно (сейчас это выясняют сотрудники полиции), но машины столкнулись на полной скорости. Удар был такой силы, что от легковушки осталась только груда металла

- Водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. 25-летний водитель грузовика остался жив, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU