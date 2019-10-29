2019-10-29T09:40:04+03:00
Общество

В Волгограде дешевле всего подготовить машину к зиме

В рейтинге учитывались только расценки в городах-миллионниках России
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Зима не за горами и автомобилисты уже начали готовить своих «железных коней» к зиме. Главная задача - сменить резину с летней на зимнюю. Специалисты портала «2ГИС» сравнили расценки на шиномонтаж и на резину в городах-миллионниках России и составили рейтинг. Удивительно, но факт: волгоградцам дешевле всего обойдется подготовить машину к зиме.

- Наши специалисты сравнили цены в магазинах 316 торговых сетей и выяснили, что самый распространённый радиус шин - R16. Затем рассчитали среднюю цену четырёх шипованных шин этого радиуса для всех представленных моделей. Прибавили к нему стоимость шиномонтажа в крупных городах России, и выстроили в рейтинг, - пояснили свою аналитику в 2ГИС.

В обзор аналитиков попали 15 мегаполисов России. Так вот Волгоград в этом рейтинге находится на последнем 15-м месте. По данным исследователей, в среднем установка зимних шин обойдется волгоградцам в 25600 рублей.

Для сравнения, в Москве автомобилисты заплатят за те же услуги 30600 рублей, в Санкт-Петербурге - 28500 рублей, в Новосибирске - 27900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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