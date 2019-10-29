В Волгоградской области иностранцам повысили стоимость трудового патента

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-29T09:16:31+03:00

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Иностранцы, которые приезжают в Волгоградскую область на работу, не платят налоги в привычном россиянам понимании, но они ежемесячно оплачивают взнос за «трудовой» патент. Размер этого авансового платежа по налогу на доходы физических лиц определяется на год вперед. Так вот в 2020 году его стоимость значительно увеличится.

- При определении размера регионального коэффициента на 2020 год во внимание принимались показатели средней заработной платы в сельском хозяйстве и строительстве (именно в этих сферах в нашей области в основном трудятся иностранцы), темп роста фонда зарплаты, а также коэффициент-дефлятор, утвержденный на будущий год Министерством экономического развития РФ. Чтобы приблизить размер ежемесячного авансового платежа по НДФЛ, уплачиваемого иностранцами, к налоговой нагрузке россиян, работающих в указанных отраслях, коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, предлагается установить в размере 1,8, - сообщают в Волгоградской областной думе.

Таким образом, ежемесячный авансовый платеж по НДФЛ, уплачиваемый иностранными гражданами, которые трудятся в Волгоградской области по найму, в 2020 году составит 3916 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU