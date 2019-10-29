В Волгограде полиция нашла нарколабораторию в бане

СЕГОДНЯ 08:58 2019-10-29T08:58:38+03:00

Изъятого вещества хватило бы на полтора тысячи наркодоз. Теперь организаторам грозит 20 лет колонии. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Вчера в дачном сообществе Советского района Волгограда было шумно: полиция, сотрудники наркоконтроля, бойцы спецподразделения «Гром»… Здесь прошла спецоперация по задержанию «бизнесменов», которые устроили на дачном участке лабораторию по производству сильнодействующих наркотиков.

- Установлено, что 38-летний и 34-летний волгоградцы осуществляли производство и сбыт синтетического наркотического средства, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Лабораторию мужчины устроили в бане на приусадебном участке. Здесь было все необходимое - оборудование, инструменты, а также прекурсоры для производства синтетического наркотика. Тут же нашли уже подготовленные дозы на продажу наркоманам.

- Согласно заключению специалистов Экспертно- криминалистического Центра изъятой смеси хватило бы для приготовления свыше 1,5 тысячи разовых доз, - сообщают в региональном Гллавке.

Наркодельцов взяли под стражу. На них завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств, совершенные в крупном размере». Грозит им до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU