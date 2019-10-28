2019-10-28T17:04:23+03:00
Общество

В Волгограде жилье подорожало и на первичном, и на вторичном рынке

При этом расценки - одни из самых низких в ЮФО
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Статистика - вещь упрямая, а она утверждает, что в этом году волгоградцы стали жить лучше. Мол, и зарплаты выросли в Волгоградской области и доходы у населения. Как следствие «подтянулись» и цены. Даже недвижимость в этом году, говорят, подорожала. Хоть и не намного.

- За прошедшие 9 месяцев текущего года, цены на квартиры в новостройках (первичное жилье) выросли в среднем на 1%. Жилье на вторичном рынке подорожало еще больше - в среднем на 2,4%, - сообщают «КП-Волгоград» в Волгоградстате.

Итого, на данный момент средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет 45,4 тысячи рублей. За «квадрат» подержанного жилья в среднем просят 41 тысячу рублей.

Чтобы понять, дорого это или дешево, специалисты Волгоградстата привели цена на недвижимость в соседних с Волгоградской областью регионах. Так, в Ростовской области «квадрат» на первичном рынке стоит примерно 51,5 тысячу рублей, в Астраханской - 46,5 тысяч рублей, в Краснодарском крае - 51,9.

«Вторичка», как оказалось, тоже в Волгограде не самая дорогая. Для сравнения, в Ростовской области - 53,8 тысячи рублей за квадратный метр, в Астраханской - 39,3, в Краснодарском крае - 58 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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