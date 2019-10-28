2019-10-28T14:07:09+03:00
Происшествия

Бил молотком по голове: в Астрахани поймали грабителя женщин

Мужчина нападал на жертв в безлюдных местах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Астрахани наконец-то поймали рецидивиста, который нападал на женщин с молотком. На его счету уже не одна жертва. При этом, в каждом случае он действовал по одной схеме: выбирал безлюдное место (например, дорогу через гаражи), поджидал там одинокую женщину и нападал на нее. Он наносил жертвам удар молотком по голове, а когда та теряла сознание забирал все ценные вещи (предпочтение отдавал золотым украшениям).

- В числе жертв рецидивиста оказалась даже молодая девушка, которая гуляла на улице с младенцем в коляске. К счастью, ребенок не пострадал, и мама его осталась жива, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

В Астрахани поймали рецидивиста, нападавшего на женщин с молотком.

Грабителя поймали сотрудники Оперативно-сыскного отдела городского Управления МВД. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель Астрахани. В полиции он пояснил, что выйдя на свободу после колонии, он так и не смог никуда устроиться на работу, и пошел на ограбления. Похищенные украшения он сдавал в ломбард, а на полученные деньги жил.

- На задержанного завели уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - добавляют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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