В Волгограде ищут вора, угнавшего дорогой велосипед
В последние годы в Волгограде число велосипедистов растет в геометрической прогрессии. В городе прокладывают велодорожки, устанавливают велопарковки, и некоторые горожане даже стали менять машины на двухколесники. Одна беда: стоит хороший велосипед, как старенькое авто, а украсть его гораздо проще. Недавно один такой дорогостоящий «велик» угнали с велопарковки у одного из домов по проспекту Ленина. Стоит он ни много, ни мало - 65 тысяч рублей.
- Мужчина написал заявление о пропаже велосипеда 14 октября. Камеры видеонаблюдения, которые установлены на фасаде здания, зафиксировали, как вор крадет велосипед. Идет розыск преступника, - рассказывают в ГУ МВД по региону и просят волгоградцев помочь в розыске воришки.
В Волгограде ищут вора, укравшего дорогой веллосипед.
Приметы преступника: мужчина славянской внешности, на вид 18-20 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волос темно-русый средней длины. Был одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсы, темную обувь.
- Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (8442) 93-75-44 (дежурная часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Волгограду) или 02, - просят в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU