В Волгограде ищут вора, угнавшего дорогой велосипед

СЕГОДНЯ 13:05 2019-10-28T13:08:31+03:00

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В последние годы в Волгограде число велосипедистов растет в геометрической прогрессии. В городе прокладывают велодорожки, устанавливают велопарковки, и некоторые горожане даже стали менять машины на двухколесники. Одна беда: стоит хороший велосипед, как старенькое авто, а украсть его гораздо проще. Недавно один такой дорогостоящий «велик» угнали с велопарковки у одного из домов по проспекту Ленина. Стоит он ни много, ни мало - 65 тысяч рублей.

- Мужчина написал заявление о пропаже велосипеда 14 октября. Камеры видеонаблюдения, которые установлены на фасаде здания, зафиксировали, как вор крадет велосипед. Идет розыск преступника, - рассказывают в ГУ МВД по региону и просят волгоградцев помочь в розыске воришки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/740520" frameborder="0"></iframe> В Волгограде ищут вора, укравшего дорогой веллосипед.

Приметы преступника: мужчина славянской внешности, на вид 18-20 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волос темно-русый средней длины. Был одет в темную куртку с капюшоном, синие джинсы, темную обувь.

- Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию по телефонам: 8 (8442) 93-75-44 (дежурная часть отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу Волгограду) или 02, - просят в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU