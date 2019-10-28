2019-10-28T11:36:17+03:00
Общество

Три дня в плену: в Астрахани рыбаки спасли упавшую в люк собаку

Псина провалилась в трюм брандвахты на набережной
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Без воды, без еды, в темноте, в одиночестве и страхе - в таких условиях несчастная собака провела три дня, и она наверняка бы умерла, если б не астраханские рыбаки.

- В четверг 24 октября мой муж с друзьями отправился на рыбалку на Комсомольскую набережную. Только достали удочки, как услышали, что где-то рядом жалобно скулит собака. По звуку нашли несчастное животное, лежащим на дне трюма заброшенной брандвахты. Муж спустился к псине, но вытянуть ее сам не смог, а остальные испугались быть покусанными. Позвонили в службу спасения, но они так и не доехали, ссылаясь на загруженность. Прошло больше суток, а ситуация не изменилась. Мы стали искать другие варианты, так мне посоветовали обратиться в приют «Верный друг». И уже через час мы спасли несчастную собаку, - рассказывает астраханка Элеонора Макарова.

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Три дня в плену: астраханцы спасли собаку из трюма
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На видео заметно, как бедная собачка напугана и находится в шоковом состоянии. Кстати, животное чипированное (клипса на ухе), а значит, никакой угрозы не представляет.

- Мы отнесли ее на руках на берег, напоили водой, накормили и побыли с ней, пока она не пришла в себя, - написали на своей страничке в соцсети волонтеры-спасители из астраханского приюта «Верный друг». - Отдельное спасибо рыбакам, которые все эти дни подкармливали собачку, понимая, что это живое существо и оно все чувствует.

Правильно люди в комментариях написали: «Герои нашего времени!», «Люди с золотыми сердцами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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