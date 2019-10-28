Выкопали и увезли на машине: на Набережной Волгограда украли голубые ели

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-28T10:51:24+03:00

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Сделать Волгоград зеленым и цветущим городом, как оказалось, задача почти непосильная. И дело даже не в том, что старые деревья вырубают ради застройки, а молодые саженцы плохо приживаются. Некоторые из них даже не успевают прижиться. Их воруют. На днях какие-то нехорошие люди украли три голубые ели, которые только в конце прошлой недели высадили на Набережной (вдоль рокадной дороги) сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз». Причем саженцы не маленькие, высаживали уже многолетние хвойные деревья для лучшей приживаемости. В руках их унести сложно, так эти вандалы на машине их увезли.

- Следы волочения выкопанных деревьев до автомобиля обнаружили в понедельник, 28 октября, утром. По факту кражи хвойников сотрудники зеленхоза уже готовят заявление в полицию, также они планируют получить записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать госномер автомобиля и установить нарушителя, - сообщают «КП-Волгоград» в мэрии.

Украли, кстати, не только ели. Не досчитались сотрудники зеленхоза и хризантем в пойме Царицы.

- На левом склоне поймы реки Царицы вдоль лестницы посажены хризантемы. Предприимчивые горожане украли восемь пышно цветущих кустов. По данному факту тоже направим заявление в полицию, - добавляют в администрации Волгограда.

Это, к слову, не первая кража в пойме. Весной у музея «Россия – моя история» вандалы украли крупномерные сосны, можжевельники, туи и хризантемы. А из клумб в сквере Пушкина исчезли многолетние цветы.

Что ж вы, волгоградцы, так свой город не красите.

ИСТОЧНИК KP.RU