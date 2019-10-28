Под Волгоградом 18-летний мотоциклист влетел в ограждение дороги и попал в больницу

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-28T09:54:32+03:00

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Сразу три ДТП произошло за минувшие сутки на волгоградских дорогах по нелепой причине - «водитель не справился с управлением». Куда летят эти «шумахеры», сложно ответить. Но они то столб протаранят, то забор, то в кювет улетят. Так, в Урюпинском районе 34-летний водитель врезался в тросовое барьерное ограждение на своем «ВАЗ-21093» и получил травмы. А в Светлоярском районе по собственной беспечности попал в аварию 18-летний мотоциклист. Парень, видимо, так разогнался на своем мотоцикле «Нексус», что не удержал его на очередном повороте и влетел в ограждение на обочине. Его тоже увезли с травмами в больницу.

В Дубовском районе «шумахером» оказался 74-летний пенсионер. Он ехал со своей 73-летней супругой по трассе «Сызрань - Саратов - Волгоград» со стороны Камышина, и также не справился с управлением и машина улетела в кювет.

- В результате ДТП водителю на месте оказана помощь, а его пассажирку госпитализировали, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU