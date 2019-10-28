2019-10-28T09:36:22+03:00
Происшествия

Розыск виновника ДТП: на юге Волгограда сбили парня

Водитель иномарки с места аварии скрылся
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сбить человека на машине и сбежать, не оказав ему даже первую помощь, - так поступают, конечно же, только трусы. Один такой бросил на дороге сбитого им 24-летнего волгоградца. Случилось это в Кировском районе Волгограда минувшей ночью - 28 октября.

Время было за полночь - примерно 00.20, когда молодой парень возвращался домой. Он шел по обочине дороги по улице Кирова в сторону улицы Изоляторной. Машина мчалась в том же направлении и она сбила его практически на полном ходу. Предположительно это была «Хендэ Акцент».

- В результате ДТП пешеход получил травмы и его увезли в больницу. А виновник аварии даже не остановился, чтобы помочь пострадавшему. Водитель с места происшествия скрылся. Сейчас применяются меры к установлению личности автомобилиста, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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