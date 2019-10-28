2019-10-28T08:57:10+03:00
Происшествия

Волгоградец похитил из офиса сейф с миллионом рублей

Полицейские задержали подозреваемого в краже
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сейф вор вынес в обычной клетчатой сумке.Сейф вор вынес в обычной клетчатой сумке.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Дерзкое ограбление фирмы в Дзержинском районе Волгограда произошло две недели назад. Из офиса, расположенного в здании торгового центра, пропали деньги вместе с сейфом. Внутрь грабитель попал, подобрав ключи, ему это не составило труда. Но тут же сработала охранная сигнализация. На место прибыла сотрудница ЧОПа. Однако женщину-охранника удалось убедить, что в офисе находится сотрудник компании. А медицинскую маску на лице грабитель объяснил тем, что болеет. Когда охранник ушла, злоумышленник вынес сейф с миллионом рублей в обычной клетчатой хозяйственной сумке. При этом засветился на камерах видеонаблюдения. Накануне сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали грабителя на автомойке в Дзержинском районе. Правда, денег при нем уже не было.

- Ранее судимый за разбой 54-летний волгоградец помещен под стражу. Местонахождение похищенных денег устанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России.

На похитителя завели уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Грабителя задержали на автомойке в Дзержинском районе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Грабителя задержали на автомойке в Дзержинском районе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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