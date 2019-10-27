Елена Исинбаева в свадебном кураже танцевала лезгинку и пела «Червону руту»

27 Окт. 19:56 2019-10-27T21:25:07+03:00

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В шикарном, усыпанном стразами платье, Елена Исинбаева затмила своим блеском даже роскошную дагестанскую свадьбу, куда ее пригласили в качестве гостьи. Олимпийская чемпионка, обычно всегда сдержанная, тут не выдержала и пустилась в пляс. Елена так станцевала лезгинку, что у поклонников в соцсети отпал дар речи, и они просто засыпали ее смайликами с аплодисментами и звездами. Все-таки сказываются дагестанские корни спортсменки. Совсем недавно она с танцем даже на сцену вышла вместе с ансамблем «Лезгинка». Вот и на свадьбе блеснула.

isinbaevayelena Елена Исинбаева танцевала лезгинку в свадебном блеске

«Свадьба друзей удалась на славу! Смесь культур, рождение новой семьи и много положительных эмоций царили на торжестве Ахмеда и Елены Муртазалиевых!», - похвасталась Елена в своем инстаграме видео со свадьбы.

А свадьба, действительно, была необычной. Здесь и дагестанский ансамбль зажигал, и под Modern Talking's плясали, подвепая «You're My Heart, You're My Soul», и под Софию Ротару… Даже наша именитая спортсменка не выдержала и запела в сториз - «Червону руту не шукай вечорами…»

ИСТОЧНИК KP.RU