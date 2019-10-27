2019-10-27T16:33:31+03:00
Общество

Акция: волгоградцам расскажут, как помочь при первых признаках инсульта

Медики проведут мастер-класс и ответят на вопросы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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29 октября - всемирный день борьбы с инсультом. Этот недуг считается одним из самых тяжелых и распространенных заболеваний. С латинского он переводится как «удар, нападение», и он действительно атакует внезапно и жестоко. В Волгоградской области инсульт (в купе с остальными заболеваниями сосудистой системы) занимает первое место по смертности. А ведь иногда человека можно спасти, если правильно и вовремя оказать медицинскую помощь. Именно для этого волгоградские медики больницы №25 решили провести акцию ко Дню борьбы с инсультом.

Во вторник, 29 октября, с 10.00 до 14.00 холле 2 этажа горбольницы скорой медицинской помощи №25, а также в МФЦ Дзержинского района врачи-неврологи проведут консультации для волгоградцев. Они расскажут, как защитить себя от инсульта, как обнаружить первые его проявления, и дадут мастер-класс, как оказать первую помощь себе и близким.

- Приходите, будем общаться, подробно разбирать волнующие вопросы, вооружаться полезными знаниями, чтобы в любой момент каждый смог применить их и чувствовать себя спокойно, - приглашают врачи волгоградцев.

И добавляют: ждем всех желающих по адресу - Волгоград, улица Землячки, 74 (больница №25) и на проспекте Маршала Жукова, 125 (ГКУ ВО Многофункциональный центр Дзержинского района г.Волгограда «Мои документы»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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