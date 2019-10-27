Ротор обыграл Текстильщика со счетом 1-0

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-27T18:04:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На самом деле шансов на победу у ивановского «Текстильщика» в этом матче 20-го тура Олимп-Первенство ФНЛ было немного. Их соперник - волгоградский «Ротор» уверенно держится в тройке лидеров турнирной таблицы, а команда из Иваново - в аутсайдерах. Так что тон игры, как и предполагалось, задавали сине-голубые. С первых минут они атаковали ивановцев, не давая шансов даже пробиться к их воротам. А на 15-й минуте Анзор Саная с подачи Ненахова забил великолепный гол и вывел «Ротор» вперед.

Игроки «Текстильщика» так рьяно пытались отыграться, что стали нарушать. К 28-й минуте Сидоров заработал второй «горчичник» и покинул поле. Его команда осталась в меньшинстве, и шансы даже сравнять счет свелись к нулю.

Уже через пару минут Песегов отправил мяч в «девятку» соперника. Волгоградцы взорвались от радости, но арбитр этот гол не засчитал, отметив положение «вне игры».

Впрочем, на ход матча это не повлияло. Второй тайм также прошел под контролем футболистов «Ротора». Хотя игроки из Иваново предприняли несколько атак, и даже пару раз опасно пробили в сторону ворот Нестеренко. Но счет на табло так и остался до конца матча неизменным.

Волгоградцы записали на свой счет очередную победу и три очка, и вырвались на второе место турнирной таблицы ФНЛ!

Следующий матч 21-го тура в рамках Олимп-Первенство ФНЛ «Ротор» проведет дома - на «Волгоград Арене», 3 ноября команда принимает красноярский «Енисей». Начало в 16:00. Все на футбол!

Голы в матче "Текстильщик" (Иваново) - "Ротор" (Волгоград) 0:1 (0:1).Гол: Саная, 15. 27 октября, Иваново, стадион "Текстильщик", #ФНЛ, 20 тур.

СТАТИСТИКА

«Ротор»: Нестеренко, Байрыев, Удалый, Ненахов, Ткачук, Алейник, Султонов, Попов, Муллин, Саная, Песегов.

«Луч»: Пономаренко, Ботака, Насадюк (к) (Гордиенко, 74), Марущак, Катрич, Кротов, Абазов, Стеклов (Саламатов, 52), Пономаренко, Квеквескири (Носов, 46), Кутьин (Алиев, 58).

Голы: Байрыев, 7; Султонов, 9 (пен)

Предупреждения: Марущак, 9; Пономаренко, 38; Абазов, 43; Саламатов, 84.

ИСТОЧНИК KP.RU