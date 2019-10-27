2019-10-27T13:44:46+03:00
Происшествия

В Астрахани коммерсант, нажившийся на капремонтах, отделался условным сроком

Бизнесмен возместил ущерб Фонду в размере 400 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После того, как следователи и прокуратура взялись распутывать махинации на которых долгие годы зарабатывали чиновники и бизнесмены в коммунальной сфере Астраханской области, выяснилось, что хищений тут на миллионы. В списке обвиняемых оказались и министры, и госслужащие. Не наживался на астраханской «коммуналке», кажется, только ленивый. Вот еще одному аферисту вынеси приговор. На скамье подсудимых оказался гендиректор ООО «Бастион». Эта компания в рамках контракты выполняла работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных в Наримановском, Приволжском, Советском районах Астраханской области. За месяц «работы» он похитил почти 400 тысяч рублей.

- Руководитель общества похитил деньги путем умышленного завышения объемов выполненных работ при проведении капитального ремонта домов, - поясняют в Астраханской областной прокуратуре.

Пока шел суд да дело бизнесмен возместил весь ущерб, который он причинил НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области». Поэтому суд учел этот факт, как смягчающий, и приговорил его к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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