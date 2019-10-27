2019-10-27T12:30:31+03:00
Общество

Ноябрь встретит волгоградцев дождем и заморозками

Синоптики предупреждают о похолодании и тумане на дорогах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Готовьтесь к холодам.Готовьтесь к холодам.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Ну все, теплая осень заканчивается, впереди волгоградцев ждут дожди и холодные дни. Ноябрь принесет в Волгоградскую область настоящую осеннюю погоду. Уже 30 октября местами на территории региона ожидаются дожди от слабых до умеренных. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в областном Гидрометцентре.

С севера на Волгоградскую область движется холодный фронт. Теплый воздух еще продержится пару дней - 28 и 29 октября, когда днем еще будет 11-19 градусов выше ноля, а уже с 30-го числа столбик термометра начнет опускаться вниз. Северо-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду «выдует» из региона последнее тепло и уже ночью местами температура воздуха опустится ниже ноля. Днем 30 октября уже ожидают 8-13 градусов со знаком «плюс».

С 1 ноября ночи уже будут морозными: от -2 до -6 градусов. К счастью, дождей на первой неделе почти не будет. Заливать Волгоградскую область, судя по прогнозам синоптиков, начнет с 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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