В Астраханской области туман и дым от пожаров спровоцировали массовые ДТП

СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-27T11:36:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 27 октября водителям, которые оказались на астраханских дорогах, пришлось, буквально вслепую передвигаться. К плотному туману, который окутал Астраханскую область, добавился еще и дым от ландшафтного пожара, в итоге видимость на дорогах снизилась до 200-500 метров. Как следствие - массовые аварии, о которых сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Кизанском мосту я насчитал не менее пяти аварий. Десять помятых машин, и судя по «скорым», есть пострадавшие. Огромная пробка в обе стороны, так что, если вы собираетесь ехать в эту сторону, выбирайте другой путь следования», - написал в группе «Аварии Астрахани» очевидец ДТП.

К полудню видимость на дорогах улучшилась, но запах гари еще сохраняется. Как уточнили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Астраханской области, виновником дыма и причиной запаха гари в воздухе стал ландшафтный пожар в раскатной части Камызякского района.

- С полуночи до шести утра в экстренные службы Астраханской области поступило около 30 обращений с жалобами на запах гари. К 10.00 возгорание было локализовано. Запах может сохраняться в течение дня, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU