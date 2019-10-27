Волгоградская санавиация с начала года спасли уже более 250 человек

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-27T10:59:33+03:00

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Больше двух лет в Волгоградской области работает воздушная «скорая» помощь, и, надо сказать, что спасла она уже тысячи жизней волгоградцев. Только за этот год санавиация привезла в больницу №25 Волгограда 252 пациента из отдаленных районов области. Чаще всего, как сообщают «КП-Волгоград» в медучреждении, медикам приходится эвакуировать больных с острым коронарным синдромом. Таких в этом году было уже 120 человек. Еще 14 человек - пострадавших в ДТП, 21 пациент - с обширными ожогами разной степени, 15 пострадавших с множественной и сочетанной травмой (политравмой), 10 пациентов с острыми химическими отравлениями. В числе этих пациентов были и дети - всего 48 несовершеннолетних спасли медики благодаря санавиации. Шесть из них – в возрасте до 1 года.

- Всем гражданам оказана специализированная медицинская помощь, врачам удалось спасти жизни землякам, - акцентируют внимание в больнице №25. В планах к 2024 году увеличить в два раза число вылетов санитарной авиации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU