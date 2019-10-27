Волгоградские власти покупают себе 11 машин за бюджетные деньги

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-27T10:36:09+03:00

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К концу октября (спустя полтора месяца после выборов) в администрации Волгоградской области наконец-то распределены все кресла и мандаты. Комитеты получили своих руководителей, губернатор - заместителей. Теперь власть имущим можно подумать и об условиях для новой работы. И так совпало, что именно в эти дни на сайте Госзакупок появился лот - о закупке для нужд администрации региона 11-ти новеньких автомобилей. Заказчиком выступает ГБУ Волгоградской области "Исполнительная дирекция Администрации Волгоградской области".

Как следует из представленной на сайте аукционов документации, требования к новым авто не большие. Это должны быть серебристые переднеприводные машины с шестиступенчатой механической коробкой передач и с наличием подушек безопасности для водителя и пассажира. Также в машинах должны быть подогрев передних сидений, антиблокировочная система тормозов и кондиционер. Год выпуска - не старше 2019-го. При этом главное условие - наибольшая экономичность и ремонтопригодность.

На 11 машин из бюджета выделяют 9,2 миллиона рублей. То есть в среднем власти готовы заплатить по 839 тысяч за один автомобиль. Деньги на машины - бюджетные. В пояснении отмечено, что это средства субсидии, выделяемой для выполнения государственного задания на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU