Под Волгоградом на трассе кроссовер насмерть сбил пешехода
Сразу два пешехода погибли под колесами машин в Волгоградской области за минувшие сутки. Примерно в 11.20 в Красноармейском районе Волгограда легковушка насмерть сбила пенсионерку. Случилось это на улице Довженко. 38-летний водитель на «Ладе Гранта» ехал в сторону улицы Якуба Колоса, когда на дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вышла пожилая женщина. Водитель затормозил, но было поздно. Удар был сильным. Волгоградка скончалась от полученных травм на месте.
- По данному факту возбуждено уголовное дело, - уточняют в ГУ МВД по региону.
Вечером этого же дня, как сообщают в ведомстве, погиб еще один пешеход. На этот раз в Камышинском районе.
- 22-летний водитель на «Тойота РАФ-4» мчался по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону Волгограда. На 508 километре он не успел затормозить перед мужчиной, который переходил трассу в неположенном месте. 41-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU