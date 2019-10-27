Под Волгоградом на трассе кроссовер насмерть сбил пешехода

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-27T09:48:22+03:00

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Сразу два пешехода погибли под колесами машин в Волгоградской области за минувшие сутки. Примерно в 11.20 в Красноармейском районе Волгограда легковушка насмерть сбила пенсионерку. Случилось это на улице Довженко. 38-летний водитель на «Ладе Гранта» ехал в сторону улицы Якуба Колоса, когда на дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вышла пожилая женщина. Водитель затормозил, но было поздно. Удар был сильным. Волгоградка скончалась от полученных травм на месте.

- По данному факту возбуждено уголовное дело, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Вечером этого же дня, как сообщают в ведомстве, погиб еще один пешеход. На этот раз в Камышинском районе.

- 22-летний водитель на «Тойота РАФ-4» мчался по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону Волгограда. На 508 километре он не успел затормозить перед мужчиной, который переходил трассу в неположенном месте. 41-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU