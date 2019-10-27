На трассе Волгоград-Астрахань фура снесла телегу с людьми: трое погибли

СЕГОДНЯ 09:16 2019-10-27T09:16:40+03:00

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За минувшие сутки в Астраханской области произошло сразу несколько крупных ДТП: днем в областном центре легковушка протаранила маршрутку и пострадали 11 человек, а ночью фура снесла гужевую повозку с людьми. При этом в ночной аварии погибли сразу три человека.

Случилось это на участке автодороги между Знаменском и Ахтубинском. Мало того, что ночью на трассе и так видимость ограничена, а в этот день в Астраханской области был еще и жуткий туман. В таких сложных дорожных условиях и произошла смертельная авария. Груженая фура «Мерседес» снесла телегу, которая ехала по краю дороги. В повозке были четыре человека - две женщины и двое мужчин. По сообщениям пресс-службы УМВД России по Астраханской области, три человека погибли на месте - два мужчины и женщина. Еще одну женщину увезли на «скорой» в больницу города Знаменск. Дальнобойщик - участник ДТП - не пострадал.

По факту ДТП проводится процессуальная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU