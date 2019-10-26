Пьяный астраханец огрел полицейского мотыгой

СЕГОДНЯ 15:43 2019-10-26T15:43:32+03:00

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Говорят, пьяному море по колено. Но после приходится отвечать за свои поступки уже по-трезвому. Так астраханцу из села Началово грозит крупный штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы или реальный срок за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, изрядно принявшего на грудь мужчину днем 22 октября на улице Речной навестил участковый. Сначала астраханец просто матерился в адрес полицейского, а затем подобрал с земли мотыгу и огрел ею участкового по спине.

- Возбуждено уголовное дело по двум статьям - применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти, - рассказали «КП-Волгоград» в следственном управлении СК России по Астраханской области.

Следователям еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU