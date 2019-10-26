2019-10-26T15:13:55+03:00
Общество

В Волгоградской области открывается охота на пушную дичь

Охотникам необходимо получить соответствующее разрешение
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сезон охоты на пушного зверя откроется 2 ноября.Сезон охоты на пушного зверя откроется 2 ноября.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В последнюю субботу октября в некоторых охотхозяйствах Волгоградской области стартовал сезон охоты на пушную дичь. Уже разрешена охота на зайца-русака и на лисицу с гончими и борзыми собаками на территории охотничьих угодий «Степное» Ленинского района и «Верхнечирское» Суровикинского. А со 2 ноября 2019 года охотиться на пушных зверей можно будет на территории всего региона.

Охота на зайца-русака продлится до 2 февраля 2020 года. На лисицу, корсака, енотовидную собаку, европейскую и американскую норку, лесную и каменную куницу, а также на хоря, горностая и ласку можно пойти вплоть до 29 февраля.

Также с 1 ноября по 29 февраля в Волгоградской области разрешено охотиться на взрослых самок кабана, имеющих приплод текущего года.

- Для охоты на территории общедоступных охотничьих угодий Волгоградской области необходимо получить соответствующее разрешение. Оформить разрешений на добычу можно через многофункциональные центры по месту жительства или в непосредственно в комитете, - напоминают в облкомприроды.

Выдают разрешения на охоту в комитете по адресу: Волгоград, пр. Ленина, 102, кабинет 114.

ИСТОЧНИК KP.RU

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