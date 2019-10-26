Фонтанирующую кипятком трубу у лицея №10 ждет капремонт

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-26T12:33:01+03:00

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Фонтанчик кипятка начал бить из трубы у забора лицея №10 в Кировском районе Волгограда еще во вторник, 22 октября. Выехавшая на место аварийная бригада течь устранила, но хомут проблему не решил. Ржавая труба прохудилась вновь и уже на следующий день фонтанчик горячей воды струился как прежде. Теплосети решили капитально ремонтировать ветхий участок

- В результате обследования поврежденного трубопровода принято решение о капитальном ремонте изношенного участка, который будет выполнен в ближайшее время, - сообщили «КП-Волгоград» в отвечающей за тепловое хозяйство города компании «Концессии теплоснабжения».

Большую часть ремонтных работ на теплосетях планируют на межсезонье. В этом году обновили по восемь котельных и центральных тепловых пунктов, также заменили 18,5 километра теплотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU