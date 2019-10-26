Теплоходы на Сарпинский будут ходить до 4 ноября
Пока в Волгограде стоит хорошая погода дачники не спешат покидать свои участки. А впереди уже и ноябрьские праздники, длинные выходные. Поэтому городские власти решили еще на неделю продлить работу речных трамвайчиков, которые соединяют «большую землю» и остров Сарпинский. Теплоходы по маршрутам «Тулака - Сарпинский», «Обувная - Сарпинский» и «Красноармейск - Вязовая грива» будут ходить по расписанию до 4 ноября включительно. Речные трамвайчики сделают более 130 дополнительных рейсов.
- Весь ноябрь будут работать и речные маршруты «Волгоград - Культбаза», «Волгоград - Щучий проран» и «Волгоград - Островная», - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.
Зимой перевозить постоянно живущих на Сарпинском будет один речной маршрут - «Руднева - Сарпинский». Обслуживают его пассажирские теплоходы, специально подготовленные для работы в минусовые температуры.
ИСТОЧНИК KP.RU