Теплоходы на Сарпинский будут ходить до 4 ноября

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-26T09:35:23+03:00

Работу трех сезонных речных маршрутов до острова в Кировском районе Волгограда продлили на неделю

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Пока в Волгограде стоит хорошая погода дачники не спешат покидать свои участки. А впереди уже и ноябрьские праздники, длинные выходные. Поэтому городские власти решили еще на неделю продлить работу речных трамвайчиков, которые соединяют «большую землю» и остров Сарпинский. Теплоходы по маршрутам «Тулака - Сарпинский», «Обувная - Сарпинский» и «Красноармейск - Вязовая грива» будут ходить по расписанию до 4 ноября включительно. Речные трамвайчики сделают более 130 дополнительных рейсов.

- Весь ноябрь будут работать и речные маршруты «Волгоград - Культбаза», «Волгоград - Щучий проран» и «Волгоград - Островная», - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

Зимой перевозить постоянно живущих на Сарпинском будет один речной маршрут - «Руднева - Сарпинский». Обслуживают его пассажирские теплоходы, специально подготовленные для работы в минусовые температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU