Водитель нефтевоза погиб в ДТП с фурой на трассе под Волгоградом
Страшное ДТП произошло минувшей ночью на московской трассе Р-22 во Фроловском районе Волгоградской области. Нефтевоз «Мерседес», который ехал со стороны Михайловки, врезался в идущий со стороны Волгограда грузовик «Рено». Случилось это около одиннадцати часов вечера 25 октября 2019 на федеральной автодороге в шести километрах от хутора Ветютнево.
Столкновение двух большегрузов было настолько сильным, что водитель нефтевоза - 35-летний волгоградец из Калачевского района, получил серьезные травмы и скончался прямо на месте аварии. 36-летний дальнобойщик из Воронежа, который был за рулем «Рено», в ДТП не пострадал.
Полиции еще предстоит установить, кто из водителей оказался ночью на встречной полосе.
- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU