Водитель нефтевоза погиб в ДТП с фурой на трассе под Волгоградом

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-26T09:36:57+03:00

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Страшное ДТП произошло минувшей ночью на московской трассе Р-22 во Фроловском районе Волгоградской области. Нефтевоз «Мерседес», который ехал со стороны Михайловки, врезался в идущий со стороны Волгограда грузовик «Рено». Случилось это около одиннадцати часов вечера 25 октября 2019 на федеральной автодороге в шести километрах от хутора Ветютнево.

Столкновение двух большегрузов было настолько сильным, что водитель нефтевоза - 35-летний волгоградец из Калачевского района, получил серьезные травмы и скончался прямо на месте аварии. 36-летний дальнобойщик из Воронежа, который был за рулем «Рено», в ДТП не пострадал.

Полиции еще предстоит установить, кто из водителей оказался ночью на встречной полосе.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU