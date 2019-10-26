В Царицынской опере покажут концерт памяти Дмитрия Хворостовского

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-26T08:53:54+03:00

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Проект «Виртуальный концертный зал» объединил более тридцати регионов страны и позволяет прикоснуться к прекрасному за тысячи километров. Волгоград - не исключение. Первый такой зал открылся весной в ЦКЗ. В октябре в городе появится уже второй виртуальный зал, еще один откроется в Камышине. В понедельник, 28 октября 2019, в камерном зале Царицынской оперы покажут концерт памяти Дмитрия Хворостовского «Музыка души и сердца» в исполнении Академического Большого хора «Мастера хорового пения». Трансляция из Московской государственной академической филармонии начнется в 15 часов.

Концерты в виртуальном концертном зале будут показывать раз в месяц. Это будут и онлайн-трансляции, и записи.

Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, также 31 октября в 11 часов виртуальный концертный зал на сотню мест откроется в филиале ВГИИК в Камышине.

ИСТОЧНИК KP.RU