В Советском районе Волгограда на сутки отключат воду

25 Окт. 22:45 2019-10-25T22:45:45+03:00

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В эти выходные компания «Концессии водоснабжения» подключает к городскому водопроводу новый километровый участок на улице Джабаева, который заменил старые ржавые трубы. Из-за этого трем тысячам жителей двух десятков прилегающих улиц частного сектора Советского района придется сутки провести без холодной воды. Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, отключат питьевую воду с 8.00 26 октября до 3.30 27 октября 2019 года. На это время жителям организуют подвоз воды.

Ограничат водоснабжение на улицах Ващенко, Габышева, Гурьева, Дарвина, Дворжака, на нечетной стороне Джабаева, Дубинина, Зевина, Коганова, Кошута, Мочалова, Павленко, Пассара, Полухина, Пчёлина, Райниса, нечетной стороне улицы Родникова, переулке Райский, улицах Савицкого, Сарафанова, Соловьиной, Фучика, Хрюкина, а также на нечетной стороне Черёмуховой.

График работы водовозок можно узнать по телефону контакт-центра (8442) 99-67-96.

ИСТОЧНИК KP.RU