Волгоградец сжег три фуры, чтобы досадить работодателю

СЕГОДНЯ 16:24 2019-10-25T16:24:14+03:00

Ущерб составил больше 2,5 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Его могут посадить на пять лет

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Большой пожар в Городищенском районе произошел 24 октября ночью На территории транспортной компании сгорели три больших автомобиля: «Фредлайнер», «Интернешнл 9200» и «ЗИЛ-433362». Специалисты МЧС выяснили, что причиной ЧП стал поджег. Кто-то специально бросил бутылку с горючей смесью на авто.

После опроса работников фирмы и ее руководства следователи выяснили, что накануне директор сильно поругался с одним из сотрудников. У мужчин возникли разногласия насчет зарплаты: руководитель ее задерживал.

Когда пиромана задержали, он сознался, что сделал это из досады на шефа. Сначала напился, а затем на пьяную голову пришел на территорию компании и бросил огонь. ПО предварительным данным ущерб составил 2,5 миллиона рублей.

- В отношении волгоградца возбудили уголовное дело по статье "умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога". Ему грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU